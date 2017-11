Un hôpital attaqué par un groupe de délinquants

L'hôpital Nouaouria Abdellah de Annaba a été attaqué, en fin de semaine, par un groupe de délinquants munis d'armes blanches et de cocktails Molotov. Les assaillants avaient pour objectif de libérer un de leurs amis au moment où il passait une visite médicale avant son transfert en garde à vue. Le suspect, âgé de 26 ans, avait été arrêté après une cavale de 2 ans pour tentative de meurtre, attaque à main armée et agression avec intention de tuer. Ayant opposé une forte résistance lors de son interpellation, le suspect avait été transféré à l'hôpital Nouaouria Abdellah dans la commune d'El Bouni pour passer une visite médicale avant son transfert en garde à vue, au moment où un groupe de complices a tenté de le libérer par la force en attaquant l'hôpital au cocktail Molotov et à l'arme blanche. Présents en grand nombre lors de l'attaque, les éléments des services de sécurité sont parvenus à repousser les assaillants.