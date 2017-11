"tariki.dz" sur les smartphones

Le commandement de la Gendarmerie nationale a mis en service le site Web «tariki.dz» qui est disponible sur le Play Store de Google afin d'être accessible à un grand nombre d'utilisateurs. L'application permet de fournir différentes informations utiles à la prévention et la sécurité routière ainsi que de collecter les remarques et suggestions des usagers. Parmi les principales fonctionnalités de l'application, il existe: la navigation hors ligne (sans Internet) pour couvrir les zones ayant une connexion limitée, un contenu varié couvrant plusieurs rubriques (évènements, stations-service et Code de la route), la possibilité de transmettre des notifications aux utilisateurs. L'application qui est bilingue (arabe et français) permet aussi l'affichage de la localisation de l'utilisateur en utilisant les coordonnées GPS de son smartphone pour lui proposer l'itinéraire adéquat au choix de sa destination.