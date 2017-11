La pub institutionnelle migre vers le Net

La publicité institutionnelle, la seule manne qui permet aux journaux de tenir le coup est en passe de migrer dans le cyberespace. Et pour cause, un site Internet, entièrement dédié aux appels d'offres et aux ventes en ligne, a été lancé en Algérie. Très austère et visiblement bien confectionnée, la page d'accueil du site donne une très nette impression de sérieux. Histoire de dire, plaisantins s'abstenir. On ne connaît pas encore l'impact de cette initiative, mais au train où galope la numérisation dans notre pays, beaucoup d'observateurs estiment que ce site aura le même succès qu'à eu Oued Kniss auprès des Algériens, à la différence que pour Tendres-dz, ce sont les entrepreneurs qui sont ciblés.