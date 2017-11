Nantes- Alger à 40 euros?

C'est en effet la promesse de la compagnie Low Cost Transavia qui a annoncé la mise en place prochaine de vols entre la ville de Nantes et Alger pour la modique somme de 40 euros TTC l'aller simple, soit en toute logique environ 80 euros aller-retour. Selon le site spécialisé Air Journal. «Transavia a permis d'ouvrir l'Ouest à de nombreux marchés comme le Portugal, où cette compagnie régulière fut la première à proposer Porto, puis Lisbonne, Funchal et Faro, ainsi que l'Algérie où elle fut là aussi pionnière», a indiqué le P-DG de Transavia à Air Journal. Transavia assure aujourd'hui des vols entre Lyon et Alger. Le tarif, très inférieur à celui des compagnies conventionnelles, s'élève à une centaine d'euros pour un vol aller-retour (le vol aller est de 50 euros).