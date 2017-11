On ne peut plus rigoler en Libye

Un groupe armé libyen faisant office de police à Tripoli a annoncé, hier, avoir fermé les portes du Comic-Con et arrêté ses organisateurs, après avoir jugé que ce festival de pop-culture portait «atteinte aux moeurs et à la pudeur». Vendredi, des centaines de jeunes se sont pressés à l'ouverture à Tripoli de la deuxième édition du Comic-Con Libya, vêtus des costumes de leurs héros de manga ou d'animation favoris. Des compétitions de jeux vidéo étaient également prévues par ce festival qui devait se poursuivre hier. Selon un des participants, la Force de dissuasion est entrée dans la salle où était organisé le festival, a arrêté les organisateurs et saisi leurs ordinateurs.