Un colloque international sur la contrefaçon

La 4e édition du Colloque international sur la contrefaçon en Algérie, aura lieu les 28 et 29 novembre prochains, à l'hôtel Mercure, Bab Ezzouar. Organisé par le World Trade Center Algérie, ce rendez-vous se propose comme approche plus technique qu'opérationnelle. Le ministère du Commerce, les institutions publiques compétentes, des organismes internationaux spécialisés, des experts du domaine ainsi que les opérateurs nationaux et étrangers prendront part à cette rencontre qui s'annonce importante en ces moments où l'Algérie tente de recenser les moindres niches fiscales. Aussi, les participants tenteront de mettre en relief l'impact du commerce informel sur l'économie nationale et sensibiliser les acteurs pour juguler ce fléau.