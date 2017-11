Conférence de presse annulée

Hier, devait se dérouler au siège de l'Union générale des commerçants et artisans algérien (Ugcaa) sis à Alger une conférence de presse sur la commercialisation des produits de l'artisanat. Elle a été annulée en dernière minute, suite à l'absence de l'animateur de ce rendez-vous et qui, apparemment n'a pas expliqué la raison de sa défaillance. Mais il semblerait que ce dernier soit soumis à un programme de campagne électorale car étant candidat. D'où on pourrait avancer que d'autres événements médiatiques programmés en cette période de campagne électorale pourraient être purement annulés pour la même raison. C'est à croire donc que l'actualité dans le pays va se réduire à la seule campagne électorale prévue à sa clôture le 18 courant.