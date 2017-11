Marathon des Dunes: 300 concurrents le 26 décembre à Ghardaïa

Prés de 300 concurrents d'une dizaine de nationalités prendront part à la

14ème édition du Marathon des Dunes, prévue du 26 décembre au 1er janvier prochains dans la wilaya de Ghardaïa. Cet événement sous le signe «Sport, Santé, Culture, Tourisme et Environnement» initié par «Pro organisation» et la Fédération nationale du sport pour tous, se caractérise par un parcours oasien singulier où les participants pourront, en plus de la course, apprécier la beauté du paysage de la vallée du M'zab et ses ksour, ainsi que l'oasis pittoresque de Métlili. Le parcours de ce marathon des Dunes, qui comporte trois étapes de 10 km chacune, est conçu pour permettre aux participants de traverser la vallée du M'zab classée patrimoine universel, les palmeraies et le ksar millénaire d'El Atteuf, le séculaire rempart du ksar de Béni-Isguen, ainsi que la région de Métlili avec ses dunes et palmeraies. Cette manifestation en allure libre pour les participants des deux sexes et de différents âges, vise aussi à promouvoir l'image de la région comme destination touristique internationale.