Deux nouveaux bébés tigres au zoo de Ghardaïa

L'antenne du parc zoologique «Arche-de-Noé» d'Oran, située dans la ville d'El Atteuf, a vu en début de ce mois la naissance de deux tigreaux. Un fait rare dans une région saharienne, comme l'a expliqué le vétérinaire du parc, Mahfoud Hadj Aïssa. Les deux bébés tigres pèsent chacun 8 kilos. La maman tigre, née en 2012 et baptisée «Baghera», avait déjà mis au monde trois tigreaux en août, baptisés Sanga, Maya et Sam. Le zoo Arche-de-Noé a connu la naissance de neuf tigres depuis 2008. Ces animaux se trouvent actuellement dans des parcs à Sétif, Alger, Ghardaïa et Djelfa, avait expliqué Hadj Aïssa. En 2012, le zoo du parc d'attractions de Sétif a connu la naissance de quatre bébés tigres femelles. L'heureuse maman, une tigresse indonésienne, a également mis au monde deux autres tigreaux en mai 2015.