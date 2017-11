Ex -prisonnier à Guantanamo, un Algérien réclame 50 millions de dollars

Djamel Ameziane, ex-détenu de la tristement célèbre prison de Guantanamo, poursuivra le gouvernement fédéral canadien pour les abus qu'il aurait subis, a rapporté, hier, le quotidien The Globe And Mail. «J'ai été rapatrié de Guantanamo et je suis parti presque sans foyer, je n'ai pas pu trouver d'emploi [...] alors un règlement serait très utile pour que je puisse reprendre ma vie en main», a déclaré l'ex-détenu à la presse canadienne. Selon la même source, Ameziane réclamerait des dommages-intérêts de 50 millions de dollars au gouvernement canadien, au motif que les services de sécurité canadiens ont collaboré avec leurs homologues américains qui l'avaient torturé. Djamel Ameziane a été détenu à Guantanamo pendant plus de 11 ans, jusqu'à sa libération en décembre 2013.