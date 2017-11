Le Salon de l'automobile d'Oran dans le doute!

Prévu initialement du 10 au 16 décembre prochain au Centre des conventions, le Salon de l'automobile d'Oran (Autowest 2017) risque de connaître le même sort que le Salon de l'auto d'Alger. En effet, en raison de la conjoncture économique que connaît le marché de l'automobile algérien avec le blocage des importations cette année, il est fort probable que l'édition 2017 de l'Autowest soit purement annulée. L'organisateur, Somex International Plus, se démène pour convaincre les assembleurs locaux, à savoir Tahkout Manufacturing Company (Hyundai VP), Sovac Production, (Volkswagen, Seat et Skoda), Renault Algérie (Renault et Dacia), KIA Al Djazaïr et Global Motors Industries (Hyundai poids lourds, VU et bus), en plus des services, tels les assureurs et les banques, ainsi que les deux-roues pour pouvoir être fixé définitivement sur la tenue dudit salon. On croit savoir qu'une partie des assembleurs locaux aurait confirmé sa participation, «mais cela reste insuffisant pour tenir le salon».