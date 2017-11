Un film algérien se distingue au Festival de l'image sous-marine

Le film documentaire algérien «Les maisons de la mer» de Hamza Mendil, a remporté, avant-hier, la Palme de bronze, catégorie PRO au Festival mondial de l'image sous-marine et de l'environnement «Aquatic» de Marseille. Réalisé par Hamza Mendil, le documentaire, qui a déjà été projeté en Algérie, a été coproduit par l'Association Hippone Sub de Annaba et la société de production algérienne Nephrons GP. Il y a lieu de souligner également la contribution d'un programme des Nations unies, relevant du Pnud. Le long métrage de 54 minutes, raconte la formidable histoire des premiers récifs artificiels de Annaba, immergés en mai 2016 grâce à la collaboration de la société civile avec les ministères de la Pêche et de l'Environnement, les gardes-côtes, les professionnels de la pêche et les scientifiques de l'université de Annaba.