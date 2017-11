Où voir le match Algérie-Nigeria

Etant déjà éliminée de la course au Mondial russe de 2018, la sélection algérienne de football s'apprête tout de même à disputer sa dernière rencontre pour le compte de ces éliminatoires, ce vendredi face au Nigeria. Cette rencontre, qui constituera la toute première sortie du nouveau sélectionneur Rabah Madjer, se déroulera à Constantine à 20h30 et sera diffusée sur plusieurs chaînes de télévision satellites. Il s'agit d'abord des chaînes du groupe beIN Sports 3 (Mena), beIN Sports 3 (France), beIN Sports Canada, beIN Sports USA ainsi que la chaîne SuperSport 4 & 9 (Afrique du Sud). Les supporters des Verts pourront tout de même voir ce match sur la chaîne nationale (terrestre) gratuitement comme le permet l'accord média entre la CAF et le groupe qui détient les droits TV de ces compétitions africaines.