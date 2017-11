Un MBA sur la transformation digitale pour la 1ère fois en Algérie

Bonne nouvelle pour les pros du digital. Ils n'auront plus besoin de se rendre à l'étranger pour y obtenir un MBA. L'Institut supérieur d'assurance et de gestion (Insag) lance, pour la première fois en Algérie, le MBA Marketing Digital et Business, en partenariat avec l'Ecole des nouveaux métiers de la communication (Efap Paris), 1ère grande école de communication, qui forme les meilleurs communicants de France. De fait, le MBA qui coûtera sensiblement moins cher, augure d'un avenir prometteur pour la transformation digitale, essentielle pour l'arrimage du pays au reste du monde.