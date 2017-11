76 pages algériennes sur Facebook dépassent le million de fans

Le nombre de pages Facebook algériennes dépassant un million de fans ne cesse d'augmenter. Chaque mois, deux ou trois nouvelles pages de contenu algérien accèdent au club des millionnaires en fans. Au 30 septembre dernier, le nombre de celles-ci a atteint 76 contre 73 au 31 août, selon la dernière édition de l'étude fanzone.dz spécialisée dans les tendances des Algériens sur les réseaux sociaux. Cette hausse s'explique par celle du nombre d'abonnés algériens au réseau social Facebook. Selon les dernières statistiques, il y a 19 millions de comptes actifs algériens. A cela s'ajoute la course à l'occupation de l'espace sur les réseaux sociaux lancée par les entreprises, les célébrités, les hommes politiques, les sportifs et les entités économiques. En outre, sur les 76 pages Facebook algériennes dépassant un million de fans, 29 publient un contenu culturel. On citera les chansons, les blagues, les poèmes, les romans et autres. Les pages spécialisées dans la culture sont les plus suivies et les plus aimées sur Facebook, d'après la même étude. Les journalistes et les médias arrivent en seconde position avec 15 pages. Les entreprises occupent, quant à elles, la troisième place avec 14 pages. Le reste des pages appartient aux hommes politiques et aux footballeurs.