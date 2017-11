85 jours pour parvenir d'Alger à Tizi Ouzou

C'est le temps pris par une lettre envoyée par le ministère de la Culture, d'Alger vers Tizi Ouzou. Cette fois-ci, ce n'est pas un citoyen ordinaire qui le dit, c'est M. Mokadem, élu RND à l'APN qui l'a postée sur son compte Facebook. Le cas n'est pas exceptionnel, mais plutôt général. Les citoyens n'ont plus confiance en ce service. Le recours aux autres moyens s'est imposé en tant que nécessité comme le DHL. Le retard qu'accuse le courrier postal n'est cependant pas la seule tare. En Algérie, le courrier envoyé aux administrations trouve rarement des réponses. Comparé aux administrations françaises qui répondent à 100% au courrier, ici les citoyens doutent même que nos responsables lisent les lettres. En tout état de cause, le ministère de tutelle est vivement interpellé et ce n'est pas pour qu'Internet soit plus rapide, mais juste...les lettres.