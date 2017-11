La lettre de Ouyahia à la Protection civile

Les hommages continuent de pleuvoir sur nos pompiers! En effet, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a envoyé une lettre de félicitations au directeur général de la Protection civile, Mustapha El Habiri, pour la certification onusienne que le corps qu'il dirige brillamment vient d'obtenir. «Suite à l'obtention par la direction générale de la Protection civile de la Certification aux normes internationales, délivrée par le Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage (Insarag), sous l'égide des Nations unies, j'ai le plaisir de vous présenter, et à travers vous, à l'ensemble des cadres et des agents de la Protection civile, mes sincères félicitations pour cette noble distinction, qui s'ajoutera à tout ce qu'a réalisé votre institution comme réussites et consécrations rehaussant ainsi le rang de notre cher pays. Pour nous, c'est une réelle fierté de voir notre Protection civile se distinguer au plan international parmi les premières institutions, dans le domaine du sauvetage des vies humaines, preuve de son niveau élevé de professionnalisme, auquel s'ajoute la parfaite discipline de ses vaillants agents dont le courage est à toute épreuve. A cette occasion, je vous prie de bien vouloir transmettre mes sincères salutations et ma grande considération et gratitude à l'ensemble des agents que j'invite à oeuvrer davantage au service de nos citoyens en n'épargnant aucun effort pour honorer le corps de la Protection civile, qui trouvera toujours tout mon soutien et encouragement», a écrit le chef de l'Exécutif.