Les smartphones seront de plus en plus chers

L'industrie du numérique offre une place spécifique aux fabricants des smartphones, celle de l'innovation technologique. Apple, Samsung et des constructeurs chinois ont fait des prouesses dans ce secteur. Ils ont réussi à vendre leurs terminaux à des prix très compétitifs, suivant l'évolution de leur usage quotidien par les clients. Cependant, depuis le début 2017, les consommateurs sont déçus de voir que le prix dépasse, pour plusieurs marques, les 900 dollars. Selon une étude du groupe allemand GfK (Gesellschaft für Konsumforschung, «société pour la recherche sur la consommation»), le prix moyen d'un smartphone devrait augmenter de 6% pour passer à 324 dollars. Cependant, aujourd'hui, la plupart des utilisateurs dans le monde sont totalement attachés à leurs smartphones, raison pour laquelle les fabricants lancent continuellement de nouveaux modèles dotés de fonctionnalités attirantes, mais avec des prix plus élevés. Cette tendance commerciale mondiale va durer. Pour preuve, des marques réputées moins chères, comme le chinois Huawei, suivent Apple et Samsung en augmentant les prix de leurs smartphones haut de gamme.