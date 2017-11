L'Algérie était présente au Mondial du bâtiment de Paris

L'Algérie a participé officiellement et pour la première fois au Salon mondial du bâtiment «Batimat» de Paris, qui s'est tenu du 6 novembre jusqu'à hier. Le pavillon algérien a regroupé 13 sociétés représentant les secteurs des machines et outils, revêtement de sol, menuiserie PVC, extruder et gammiste en aluminium, structure et charpente métallique et en bois, sécurité paramétrique ainsi que des sociétés de service. Les stands algériens ont enregistré une affluence importante et un intérêt particulier de la part des visiteurs pour les produits algériens exposés. Des «contacts sérieux» ont été d'ores et déjà établis pour d'éventuelles commandes et partenariats.