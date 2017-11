La Sntf a la main verte

La société nationale des transports ferroviaires (Sntf) a procédé, hier, à la sixième opération de grand nettoyage sur la voie ferrée au niveau de la gare ferroviaire de Birtouta (Alger), visant à préserver l'environnement. Cette opération de volontariat inscrite sous le thème «La propreté des chemins de fer: une attention au quotidien» devra être élargie au réseau ferroviaire Est et Ouest du pays aujourd'hui. Les volontaires se sont donné rendez-vous dans les gares ferroviaires d'Oran et d' El Khroub à Constantine.

L'objectif principal de cette opération est de sensibiliser les citoyens sur le respect de l'entourage et de changer de comportement du fait que cette action concerne chacun de nous.