Plus de 50 projets de recherche scientifique financés

Des conventions pour le financement de plus de 50 projets de développement technologique au profit des chercheurs permanents ont été signées jeudi au Centre de recherche en technologies industrielles (Crti). C'est une première phase comprenant 57 projets issus de certains établissements publics à caractère scientifique et technologique. Ces projets ont été soumis à l'appel à propositions de projets à impact socio-économique. L'Etat financera ces travaux à la hauteur des objectifs fixés. Ceux-ci visent à produire et développer des connaissances et répondre aux besoins et aux préoccupations de la société et améliorer ainsi la qualité des services dans plusieurs domaines, notamment des énergies renouvelables, la lutte contre la désertification, la préservation des ressources en eau et le développement de l'agroalimentaire.