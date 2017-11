Pénurie d'aiguilles dentaires

Les dentistes s'insurgent. Ils affirment que pour l'anesthésie et pour l'endodontie en chirurgie dentaire, ils utilisent des aiguilles spécifiques qui ne sont plus disponibles sur le marché. Le gouvernement a bloqué l'importation de toutes les aiguilles, sous prétexte qu'elles sont fabriquées localement. Or, pour ce qui est des aiguilles dentaires c'est faux, on n'en fabrique pas!Il y a donc une pénurie de ces aiguilles qui s'installe et actuellement les dentistes s'approvisionnent du marché noir, contrebande.... «Nous devenons des contrebandiers pour soigner nos patients. Si cela persiste, nous n'allons plus pouvoir assurer la qualité de certains actes et pis encore, ceci peut faire augmenter les risques de propagation de l'hépatite B et C au sein de la population», dénoncent- ils.