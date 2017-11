"L'Algérie est un pays tellement beau!"

Ce ne sont pas des Algériens qui le disent,mais la journaliste et YouTubeuse américaine Isabelle Noack qui est tombée amoureuse de l'Algérie, de ses cultures, de la capitale Alger, à la festive Oran, jusqu'à Timimoune avec son charme du grand Sahara.

«J'ai fait un voyage en Algérie et je suis ravie de partager avec vous cette vidéo de certaines parties de ce pays. L'Algérie est un pays tellement beau!

Les gens, la mentalité, la nourriture, le paysage... C'est le plus grand pays d'Afrique (...) Il y a tellement d'idées fausses sur les lieux et les personnes que nous n'avons pas connues, ce qui constitue l'une des raisons pour lesquelles je pense que le voyage est tellement important.

Parce qu'il ouvre vraiment notre coeur, nos esprits, nos yeux et même nos armes au monde et aux personnes qui nous entourent.»