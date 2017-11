17 gares routières ouvriront les portes en 2018

Dix-sept gares routières vont être réceptionnées à travers le pays, à partir de 2018, dont une majorité dans le Grand Sud, selon les prévisions de la Société de gestion des gares routières d'Algérie (Sogral). La réception de ces structures prendra effet, en 2018, à Blida, avec la livraison d'une station inter-wilayas de type A, suivie des autres gares, la plupart de type A, au cours du premier semestre. Il s'agit de six gares, à Illizi (Aïn Amenas, Djanet et Illizi-ville), à Adrar (Aoulef, Ougrout) et Reggane et les wilayas de Ghardaïa, Laghouat, Chlef et Bord Bou Arréridj. Sogral négocie une convention sur la réservation électronique des billets et l'ouverture de guichets avec la BDL, pour la sécurisation des fonds de la société et des transporteurs, dans les gares routières d'Alger, Annaba et d'El Oued. Second objectif, l'ouverture de guichets d'Algérie poste, de la Casnos et de sociétés d'assurances. Reste à réussir le pari difficile de l'hygiène et de la fonctionnalité dans les gares comme El Kharrouba, à Alger, premier maillon de la chaîne dirigée par Sogral.