Air Algérie ponctuelle à 67% en 2017

Le taux de ponctualité de la compagnie aérienne nationale Air Algérie a atteint

67% en 2017, contre 53% en 2015. C'est ce qu'a affirmé, lors d'une séance du Conseil

de la nation consacrée aux questions orales, le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane qui a précisé que l'augmentation du nombre des avions de la flotte aérienne nationale «permettra à la compagnie d'être plus stricte en matière de respect des horaires des vols intérieurs et extérieurs, ajoutant que le taux de ponctualité de Air Algérie a augmenté à 67% durant 2017 contre 53% en 2015». Le nombre des avions formant la flotte de la compagnie a augmenté de 43 appareils fin 2014 à 56 fin 2016. Après l'étude des données du marché et ses exigences, deux avions supplémentaires ont été acquis pour le transport des marchandises et des voyageurs, outre un troisième avion réservé au transport des marchandises, portant le nombre de la flotte de Air Algérie à 59 appareils, a-t-il encore indiqué.