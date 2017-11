Alibaba empoche 20,6 milliards de dollars en quelques heures

Dépensant plusieurs dizaines de milliards d'euros, les Chinois se sont rués samedi dernier sur les plates-formes de commerce en ligne pour le «Jour des célibataires», une opération de soldes-monstres qui affole tous les compteurs, avec la clé des montagnes de colis et de déchets. A minuit, les internautes se sont précipités sur leurs téléphones pour saisir les rabais offerts à l'occasion de cet événement promotionnel, lancé en 2009 par le géant chinois de la vente en ligne Alibaba, et imité depuis par les plates-formes rivales. A l'image du «Black Friday» américain, le 11 novembre -célébré comme «jour des célibataires» en raison de la succession de «1» dans la date (11.11) - est l'occasion de doper massivement les ventes à grand renfort de promotions. Samedi matin, Alibaba assurait avoir enregistré, via son système de paiement électronique Alipay, 20,6 milliards de dollars de transactions sur ses plates-formes, depuis minuit. Ce chiffre ahurissant -égal au PIB annuel du Honduras - surpasse le record de 17,8 milliards de 2016 pour la journée, qui marquait déjà un bond de 32% sur un an. Signe des temps: 93% des transactions étaient effectuées via un appareil mobile.