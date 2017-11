Au marathon de Beyrouth, les coureurs réclament Hariri

Les participants au marathon de Beyrouth, qui courent traditionnellement pour la recherche médicale ou les droits de l'homme, ont sillonné, hier, les rues de la capitale libanaise pour une toute autre cause: soutenir leur Premier ministre démissionnaire et qui se trouve toujours en Arabie saoudite.Depuis le 4 novembre, date de l'annonce depuis Riyadh de cette démission à la surprise générale, Saâd Hariri n'est pas rentré au Liban. Des rumeurs affirment qu'il est retenu contre son gré dans le royaume ultraconservateur.

Hier matin, des dizaines de milliers de Libanais ont participé à la 15e édition du marathon de Beyrouth et ils étaient nombreux à afficher leur soutien au Premier ministre démissionnaire. Adepte de sport, Saâd Hariri avait coutume de participer ces dernières années au marathon. Il a fait, cette fois, office d'absent de marque. Sur la ligne de départ, au centre-ville, un grand panneau rouge accueillait les coureurs avec une photo du Premier ministre et le message: «Nous vous attendons tous.» «Rendez-nous notre Premier ministre» pouvait-on lire sur des pancartes brandies par les coureurs, affichant le visage souriant de Saâd Hariri.