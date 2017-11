Communication publicitaire: le baromètre de la santé économique

«Rôle de la communication dans la dynamique de la vie économique». Telle est la hématique choisie par RH. International Communication, organisateur, pour encadrer les 11es Journées de la communication publicitaire, qui auront lieu les 29 et 30 novembre prochains à l'hôtel El Aurassi à Alger. Des journées où apparaîtront lors des débats les questions qui touchent l'entreprise et tous ses publics, salariés, fournisseurs et partenaires, clients et consommateurs, mais aussi toutes ses fonctions, production, marketing, communication, vente, ressources humaines... et leurs interactions. 18 intervenants, 48h de débats animés par des experts nationaux et internationaux. Durant desquels des professionnels nationaux et internationaux confieront leurs expertises sur

«la marque engagée au service de l'économie de son pays», la protection juridique de la publicité, l'efficacité de la publicité algérienne, l'Etude critique de la publicité algérienne, à travers son historique, son évolution et les pistes d'amélioration, Le business, mais aussi la confiance: les vrais enjeux de la communication, La digitalisation de la communication et des contenus comme accélérateur de la dynamique économique, publicité mensongère, acteurs et organisation (s) du marché publicitaire, la télé, face aux défis des nouvelles technologies...