Des taxes qui augmentent de...100%

En ces temps d'austérité, tout le monde aura remarqué avec quelle frénésie la plupart des APC se sont lancées ces derniers mois dans la réfection des carrelages ou l'installation d'aires de jeux pour enfants, des opérations à grands frais, mais nécessaires parce qu'il faut consommer au plus vite le reliquat du budget de fonctionnement et / ou d'équipement. Cependant, les habitants de certaines communes, dans les banlieues d'Alger, auront eu la désagréable surprise de constater que les taxes de fin d'année, liées à la voirie notamment, ont simplement augmenté de...100%. Signe que parmi les dépenses effrénées de 2017, l'acquisition de nouvelles bennes à ordures et autres «ravalements de façades», plus ou moins achevés, auront été payés au prix fort par les résidents, à quelques jours seulement du passage aux urnes.