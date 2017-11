90 décharges sauvages éradiquées à Alger

La brigade de la police de l'urbanisme et de l'environnement de la sûreté de la wilaya d'Alger a effectué en octobre dernier 129 interventions ayant permis d'éradiquer 90 décharges sauvages et points noirs, a indiqué mardi dernier un communiqué de ces mêmes services. La brigade de la police de l'urbanisme et de l'environnement de la sûreté de la wilaya d'Alger a pris, durant le mois d'octobre dernier, plusieurs mesures concernant la gestion et le contrôle des déchets ayant permis l'éradication de 92 décharges sauvages en collaboration avec les autorités locales suite à 129 interventions.