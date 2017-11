Des Chinois pour les énergies renouvelables

L'Algérie veut bénéficier de l'expérience chinoise dans le domaine de l'environnement et des énergies renouvelables. C'est ce qu'a évoqué la discussion qui a eu lieu ce lundi, entre la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati, et l'ambassadeur de Chine accrédité à Alger, Yang Guangyu, pour lequel, elle a accordé une audience. En effet, dans leurs déclarations à la presse à l'issue de cette rencontre, la ministre et l'ambassadeur ont indiqué que «l'objet de cette rencontre a été axé essentiellement sur la coopération entre les deux pays dans le domaine de la protection de l'environnement et le développement des énergies renouvelables. La ministre a rappelé que «l'Algérie et la Chine ont déjà travaillé ensemble sur la question de la désertification, de la gestion des déchets et la promotion des énergies renouvelables», en prévoyant à l'avenir l'intensification du partenariat.