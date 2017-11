Des cages d'escalier ou supports publicitaires?

Après les murs des établissements scolaires et autres institutions publiques, les cages d'escaliers des immeubles sont le nouvel espace qui sert à l'affichage des annonces de toutes sortes. Sûrs du fait que leurs annonces seront toutes lues, beaucoup de prestataires de services se rabattent sur cet espace pour afficher leurs annonces. Ainsi, ça va des cours de soutien, à l'ouverture des cabinets médicaux, en passant par celles des électriciens, plombiers et magasins. Cette pratique qui paraît louable à la première vue dans la mesure où elle permet aux habitants desdits immeubles de retrouver facilement des adresses utiles, est très préjudiciable au Trésor public. En effet, c'est un argent fou qui échappe au fisc et aux collectivités locales qui ont pris la peine d'installer des supports à coups de millions rien que pour ça.

Va-t-elle durer pour longtemps? Telle est la question!