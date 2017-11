Il vole son patron et tente de se sauver en Algérie

Le suspect a été filmé en train de voler le contenu du coffre-fort de la société pour laquelle il travaillait. Le montant du préjudice est estimé à plus de 16 000 euros d'argent liquide, de chèques et de bons d'achats, rapporte le magazine Lyonmag. Ce quinquagénaire était recherché pour avoir volé plus de 16 000 euros à son patron. Les faits se sont déroulés une semaine avant que le suspect ne tente de quitter la France, indique la même source. L'employé d'un magasin de Vénissieux a été interpellé samedi dernier à Marseille alors qu'il allait embarquer pour l'Algérie avec sa femme.