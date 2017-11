La nouvelle trouvaille de Benkhelfa

Après avoir échoué, il faut bien dire le mot, avec son initiative de bancarisation de l'argent de l'informel, Abderrahmane Benkhalfa impute aux Algériens la responsabilité actuelle de nos finances. Interrogé par Echourouk sur l'effondrement de la valeur du dinar, l'ex-ministre a donné une explication des plus inattendues. Pour lui, ce sont les Algériens qui en sont la principale cause, avec, tenez-vous bien, leurs voyages à l'étranger! La surfacturation, le transfert illicite de devises, l'inflation,...sont des détails pour cet ancien ministre par rapport à l'argent que nos touristes dépensent! On comprend mieux la situation actuelle...