Pnud: un budget pour la promotion de la destination Algérie

Le coordonnateur résident des Nations unies en Algérie, Eric Overvest, a annoncé mardi dernier «un budget destiné à l'élaboration d'une stratégie pour la promotion de la destination Algérie» et la création d'un label algérien dans le cadre d'une convention qui sera signée avant la fin du mois, a indiqué un communiqué du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Eric Overvest a annoncé, lors de l'audience que lui a accordée le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Hacène Mermouri, qu'«un budget a été dégagé pour l'élaboration d'une stratégie de promotion de la destination Algérie et la création d'un label algérien», avec l'aide des experts de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT). Il a invité le ministre à «la signature de la convention du lancement de ce projet avant la fin du mois». Le coordonnateur onusien s'est félicité du potentiel touristique énorme que recèle l'Algérie, notamment son patrimoine culturel riche et diversifié permettant de relancer le tourisme, a ajouté la même source.