Tariki.dz, l'application de la Gendarmerie nationale, qui fait le buzz

Après avoir mis en service le site Web tariki.dz, le Commandement de la Gendarmerie nationale a lancé récemment l'application pour smartphones sous androïd téléchargeable sur le Play Store de Google. Parmi les principales fonctionnalités de cette application, la navigation hors ligne, sans Internet, pour couvrir les zones ayant une connexion limitée, un contenu varié couvrant plusieurs rubriques (évènements, stations-service et Code de la route) et la possibilité de transmettre des notifications aux utilisateurs. La fonctionnalité de la navigation est mise à disposition avec un guide vocal qui assiste l'utilisateur jusqu'à son arrivée à destination et l'informe à l'approche des points noirs ou des avertissements mentionnés sur la carte. Une cartographie des stations-service est offerte aux utilisateurs où le citoyen peut consulter l'ensemble des services offerts. L'utilisateur peut choisir une station-service comme destination ou comme point de passage. De plus, l'application lui propose un itinéraire tout en lui indiquant la distance et la durée estimée.