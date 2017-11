Bouteflika parmi les 500 personnalités musulmanes influentes de 2018

Dans un classement établi par le Centre islamique royal pour les études stratégiques (The Royal Islamic Strategic Studies Centre) à Amman, cinq personnalités algériennes font partie d'une liste de 500 personnalités les plus influentes du monde musulman pour l'année 2018. Parmi les personnalités présentes dans ce classement, le président Abdelaziz Bouteflika, le chercheur et universitaire le docteur Mustapha Chérif, la romancière Ahlam Mostaghanemi et deux chefs de zaouïas algériennes importantes: le Cheikh Abdelatif Belkaid, et le Cheikh Nasser Al Khairi. Ce classement est divisé en plusieurs catégories: politiques, dirigeants, religieux, savants et chercheurs, imams et prédicateurs, mécènes et artistes qui ont dans leur majorité contribué à la promotion de l'islam dans le monde.