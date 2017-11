Elections locales: une caravane pour "la construction de l'avenir"

Une caravane de sensibilisation sur l'importance des élections, organisée par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire sous le slogan «Ensemble nous bâtissons l'Algérie», a été lancée, hier, à partir de la promenade des Sablettes, à Hussein Dey (Alger), pour sillonner les 48 wilayas du pays et sensibiliser les citoyens sur l'importance d'exprimer leur choix politique. Composée de camions équipés d'écrans géants diffusant des bandes en continu sur l'opération électorale, à partir de l'inscription sur les listes électorales jusqu'à l'acte électoral, la caravane sillonnera toutes les régions du pays (Centre, Est, Ouest, Hauts-Plateaux et extrême Sud), et s'arrêtera au niveau des places publiques où des tentes seront installées en vue d'y animer notamment des activités de proximité et distribuer des dépliants expliquant le rôle des assemblées élues. Les organisateurs de cette caravane ont également prévu des activités et différents ateliers au profit des enfants et des jeunes sur le vote et le rôle de l'élu local, outre la diffusion de films documentaires pour promouvoir l'esprit de citoyenneté chez les jeunes Algériens.