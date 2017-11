L'Algérie offre 200 bourses aux étudiants maliens

Ils sont pas moins de 200 étudiants maliens à bénéficier de bourses qu'offre l'Algérie à ce pays voisin. Une première vague, composée de 94 boursiers pour l'enseignement supérieur et 46 pour la formation professionnelle, arrive dans les tout prochains jours en Algérie. Avec cette contribution, l'Algérie est placée au premier rang des pays pourvoyeurs de bourses de formation au Mali et traduit dans les faits la solidarité agissante entre les deux pays. Ces bourses sont réparties entre les secteurs de l'enseignement supérieur; de la formation professionnelle; du tourisme; des transports; des transmissions; des affaires religieuses; des télécommunications; et de la Protection civile. Selon l'ambassadeur, «ce geste témoigne de la vivacité de la coopération algéro-malienne dans le domaine crucial de la formation et de la recherche, celle-ci s'est renforcée considérablement à l'occasion de la 12ème session de la Grande Commission mixte de coopération algéro-malienne qui s'est tenue au Mali en novembre 2016 et suite à la visite de travail effectuée par le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels algérien le 1er avril 2017 à Bamako», a indiqué Boualem Chebihi, ambassadeur d'Algérie au Mali.