La Chine leader mondial des super-ordinateurs

La Chine compte un nombre record de super-ordinateurs en haut du palmarès mondial, dépassant une fois encore les Etats-Unis, selon l'étude d'un site Internet spécialisé. Le pays asiatique consolide ainsi sa place de puissance dominante du secteur, acquise l'an dernier. Au total, 202 des 500 super-ordinateurs les plus rapides du monde se trouvent actuellement en Chine, d'après le classement de référence TOP500. Les Etats-Unis en comptent 143. La liste, publiée deux fois par an, évalue les machines en fonction de leur rapidité lors de tests réalisés par des experts allemands et américains. «C'est le nombre le plus élevé de super-ordinateurs que la Chine ait jamais compté dans le classement TOP500», a indiqué l'étude publiée lundi dernier, «la présence américaine se réduisant à son plus bas niveau depuis la création de la liste».