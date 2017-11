Visas pour la France: un créneau journalier pour le dépôt des dossiers

Le prestataire de services TLS Contact, qui s'occupe des traitements des dossiers de visas pour la France, a annoncé l'établissement d'un créneau journalier de rendez-vous pour le dépôt des dossiers.

«Conformément à l'annonce de l'ambassade de France, nous ouvrons quotidiennement des possibilités de rendez-vous sur les trois centres d'Alger, Oran et Annaba», a indiqué le prestataire de services dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

«Ces rendez-vous sont mis en ligne en journée à des horaires non prédéfinis en fonction des disponibilités et des instructions du consulat général compétent», a ajouté la même source.Rappelons que l'ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt, a indiqué il y a quelques semaines que les services des représentations diplomatiques de son pays travaillaient au rétablissement d'un créneau de rendez-vous journalier, afin de réduire la pression sur les centres de TLS Contact et permettre un traitement des dossiers dans les délais.