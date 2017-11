Le prince Charles s'émeut du sionisme qui pourrit le Moyen-Orient

Une lettre du prince Charles datée du 24 novembre 1986 et adressée à l'explorateur Laurens Van Der Post, cible le «lobby sioniste» en pleine commémoration de la Déclaration Balfour et qualifie les Israéliens d'«étrangers à la source de toutes les incertitudes dans la région» du Moyen-Orient. Cette lettre, qui va sans doute engendrer un tollé dans les milieux pro-sionistes, est évoquée par le quotidien britannique The Daily Mail. Le quotidien britannique a surpris tout le monde en publiant un extrait de la lettre du prince dans laquelle ce dernier faisait savoir à Laurens Van Der Post que «l'exode des juifs européens au Moyen-Orient a provoqué de grands problèmes» dans cette partie du monde, tout en expliquant que le terrorisme qui gangrène le Moyen-Orient ne prendra fin qu'avec la disparition des causes du malaise dans cette région.

L'héritier de la couronne britannique avait, dans cette même lettre, exprimé le souhait de voir un président américain «s'armer de courage», pour pouvoir s'opposer au «lobby sioniste». «J'admets volontiers que les Arabes et les juifs sont des peuples sémites. Mais c'est surtout le flux de juifs étrangers, venant surtout de la Pologne, qui a causé ces grands problèmes», écrivait en substance le prince Charles.