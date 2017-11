Tipasa: les retraites de la discorde

Beaucoup de bruit pour pas grand-chose, autour des suspensions d'un bon nombre de pensions de retraite par la CNR de Tipasa. De nombreuses contestations se sont fait entendre autour de cette mesure qui, en réalité, se base sur la non-fourniture du certificat de vie, exigé par la réglementation. Pour le secrétaire général de la Fédération des retraités de la wilaya de Tipasa, la Caisse nationale des retraites n'a fait que son travail et elle ne pouvait en l'occurrence passer outre la réglementation en vigueur, d'autant plus que 80% des cas ont été régularisés et touchent leurs pensions normalement. «L'équipe CNR de Tipasa a toujours servi les citoyens de façon irréprochable, et n'a jamais fait l'objet de plaintes», insiste-t-il. Reste à savoir si les personnes concernées ont été préalablement avisées de cette exigence de la réglementation par la caisse, l'information étant bien souvent laissée pour...compte!