Cyberattaque contre Algérie Télécom

Le système d'information d'Algérie télécom a été la cible d'une série de tentatives d'attaques qui n'ont pas abouti, visant à le mettre hors service et cette situation dure depuis quelques jours.

Le cybercriminel à l'origine de cette attaque, a essayé de perturber le réseau interne de l'entreprise, de s'introduire dans le réseau commercial afin de pirater les données personnelles des abonnés et de pirater le système de facturation dans le but de détourner les crédits de rechargement 4G sur son compte personnel.

Les services de sécurité ont réussi à identifier l'individu concerné.

La situation est maîtrisée, sans complications majeures à cette heure. Les équipes d'Algérie télécom déploient les efforts nécessaires afin de garantir la continuité du service.