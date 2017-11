La ville d'Oran s'offre son propre guide touristique

La ville d'Oran s`est dotée d'un nouveau guide pratique proposant les fiches techniques des principaux monuments et sites historiques, des parcours touristiques ou encore une aperçu sur l'histoire de la ville depuis le Xe siècle. Intitulé «Oran, El Bahia», cet ouvrage de 102 pages publié chez «El Bayazin», offre au lecteur un voyage à travers l`histoire de la cité millénaire, depuis l'installation de marins andalous chargés par les souverains omeyyades d'Espagne d'édifier une nouvelle ville en 902 à nos jours, en passant par les périodes almoravide, almohade et zianide.

Un accent particulier est mis sur la richesse architecturale d`Oran grâce à une galerie de photographies invitant à la balade à travers les anciennes fortifications de la ville: porte de Canastel, porte d'Espagne, Bab El Hamra, ou encore la porte de Rosalcazar, une forteresse de plus de sept siècles.