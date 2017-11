Les jeunes de Ouargla friands d'entrepreneuriat

Le public a afflué en grand nombre dès l'inauguration jeudi de l'exposition organisée dans le cadre de la caravane de l'entrepreneuriat des jeunes, sur la grande place jouxtant le siège de la commune du chef-lieu de wilaya de Ouargla. La présence à cette caravane d'instances et institutions administratives concernées par la création d'entreprises, à l'instar de la maison de l'entrepreneuriat de l'université de Ouargla, les institutions bancaires (Badr, BDL, CPA), et les agences nationales de soutien à l'emploi des jeunes (Ansej) et gestion du microcrédit (Angem) et de la Caisse nationale d'assurance chômage (Cnac), constituent une opportunité pour les jeunes de s'informer sur les modalités de montage de micro-entreprises. Cette initiative d'information et de sensibilisation sur l'entrepreneuriat des jeunes doit s'étaler sur trois jours à Ouargla et les trois jours suivants (19-21 novembre) à Touggourt.