Un privé a exporté 15 000 litres d'huile d'olive en 2017

Une société privée de production d'huile d'olive, Numidia de Béjaïa, a exporté, cette année, près de 15 000 litres vers l' Europe et l'Asie, a-t-on appris de son responsable commercial. La société Numidia a exporté cette quantité d'huile d'olive de type extra précoce vers l'Allemagne, la France et le Qatar et compte exporter d'autres quantités en fin décembre prochain. La société a pu exporter, l'an dernier, 25 000 litres d'huile d'olive de même qualité vers la France, l'Allemagne, le Qatar et la Corée du Sud. Numidia produit actuellement deux variétés d'huile d'olive extra précoce et précoce dans des bouteilles en verre de 0,75 litre et 0,50 l.