Des Russes pour restaurer le vieux bâti

Après les Français, les Espagnols et les Turcs, c'est au tour des Russes d'exporter vers l'Algérie leur expérience dans le domaine de la réhabilitation du vieux bâti. C'est depuis Moscou où il a inspecté un grand projet de rénovation en fin de semaine que le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a déclaré qu'il a pu prendre connaissance de cette réalité qui consiste à réhabiliter des espaces totalisant une surface de plus de 100 hectares, autrefois occupés par des usines abandonnées, pour y construire des logements, des bâtiments publics et espaces de loisirs. Datant de l'époque coloniale et même de périodes antérieures, l'immobilier à valeur historique fait, en Algérie, l'objet d'une vaste opération de réhabilitation. Le plan concerne les communes d'Alger, Oran, Constantine et Annaba ainsi que des villes du Sud.