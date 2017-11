La QQ made in Algeria, c'est pour l'année prochaine

Le constructeur automobile chinois Chery va s'implanter officiellement en Algérie à partir de mars 2018. La plus grande usine de montage de véhicules en Algérie, dotée d'une superficie de 20 hectares, est en construction pour accueillir le projet destiné à assembler la future Chery QQ made in Algeria. Financée par un groupe algérien qui a pignon sur rue, il est question d'atteindre les 40 à 50% de taux d'intégration de la nouvelle QQ, dans les cinq ans. L'aspect novateur dudit projet est en rapport avec le prix des véhicules sortie d'usine. En effet, les promoteurs de la nouvelle Chery disent pouvoir la vendre à 800 000 DA. De quoi soulager enfin les Algériens aux bourses les plus modestes. Et les Chinois qui assureront l'assistance technique de ce projet promettent des véhicules de qualité et sécurisés.