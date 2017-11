Une salle d'attente occupée par des intrus et des chats!!

Le centre hospitalo-universitaire (CHU) de Mustapha Pacha sombre dans l'insalubrité et l'anarchie. A peine rénové, le service des urgences au niveau dudit CHU n'a pas une salle d'attente où les visiteurs doivent patienter pour qu'ils puissent accomplir leur visite une fois leur tour arrivé. Pour ainsi dire, la salle existe, elle était aménagée avec des chaises pour un bon accueil des visiteurs et les patients. Mais on a constaté dernièrement que cette salle d'attente a été vandalisée et squattée par des intrus la transformant en un endroit où ils passent leur nuit et se mettent à l'abri du froid en ces jours d'hiver rigoureux. La salle est devenue sale, elle dégage des odeurs nauséabondes et est même envahie par les chats errants.

Est-il temps de mettre de l'ordre et récupérer cette salle livrée aux SDF et aux chats?!!